Cristiano Ronaldo: «Mi sono sentito provocato da Ten Hag». Le parole del fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo ai microfoni di TalkTV è ritornato sul suo rifiuto di entrare in campo nella partita contro il Tottenham. Ecco le parole del fuoriclasse portoghese su Ten Hag:

«Penso che l’abbia fatto deliberatamente. Mi sono sentito provocato. Non ho rispetto per lui perché non ha rispetto per me. Penso che sia stata una strategia da parte del club per farmi reagire in questo modo. Sono rimasto molto, molto, molto, molto deluso dalla comunicazione del Manchester United».