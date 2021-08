Cristiano Ronaldo e i suoi mal di pancia: Real o City, la Juve ci spera

Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra ancora tutto da scrivere: la permanenza in maglia Juve continua a rimanere in forte dubbio

Cristiano Ronaldo e la Juve, storia di un grande amore. Ah no, questa proprio no. Tre settimane fa il fuoriclasse portoghese faceva il suo ritorno a Torino nel mutismo generale di un’estate che anche con il suo Portogallo non gli ha regalato molte gioie.

Silenzi che da quel momento si sono via via amplificati. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo una spruzzatina di social ogni tanto per assecondare i follower più che per far percepire voce e pensieri. Che sostanzialmente mai si sono espressi in linea con i colori bianconeri.

