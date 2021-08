Cristiano Ronaldo “ringrazzia” e se ne va, ma l’Inter pure…

L’addio di Cristiano Ronaldo fa scalpore per tempistiche e per un italiano imbarazzante, nel frattempo l’Inter scopre Correa e avanza spedita

L’ultimo giorno italiano di Cristiano Ronaldo come specchio di un rapporto con il nostro Paese mai realmente decollato. Poche ore per comunicare la sua decisione, salutare staff e compagni, svuotare l’armadietto e concepire un post social di rara bruttezza, poi se non altro corretto ortograficamente.

Eh già perché l’addio verrà forse metabolizzato ancor più rapidamente dopo gli strafalcioni con la lingua italiana che gridano vendetta. Non aver imparato a comunicare nella lingua di chi ti ospita in tre anni è già di per sé poco rispettoso, addirittura storpiare i più banali vocaboli in “tiffosi” o “grazzie” qualcosa di completamente inaccettabile.

E allora, da sportivi, meglio che sia andata così e che Cristiano Ronaldo abbia potuto riabbracciare il suo vecchio Manchester United, per quanto la sensazione è che pur di abbandonare la Juve gli andassero bene persino il Legia Varsavia o il Trabzonspor.

