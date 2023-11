Criscitiello: «Uniti per non rovinarci un’altra estate. Se l’Italia non va agli europei…». L’analisi a Sportitalia

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato anche della Nazionale italiana, impegnata stasera contro l’Ucraina. Le sue parole.

CRISCITIELLO – «Tutti uniti per non rovinarci un’altra estate. Spalletti ha portato ordine. Serviva poco ma serviva quello. Bisogna andare agli Europei senza se e senza ma. Serve a tutto il sistema e non possiamo rischiare di diventare la barzelletta del calcio mondiale. Abbiamo tanti ragazzini che non hanno mai visto un mondiale azzurro. Adesso è giunta l’ora di tornare a sognare e di tornare a fare l’Italia. Iniziando dall’Europa»