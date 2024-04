Criscitiello sicuro sul futuro del Milan: «Se giovedì esce a Roma non può che succedere questo». La sua analisi

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato così di Stefano Pioli e delle possibili scelte del Milan per quanto riguarda la panchina. Le sue parole.

CRISCITIELLO – «I rossoneri vogliono ripartire da Pioli ma per farlo Furlani non ha considerato una cosa: se giovedì esci a Roma, Pioli non puoi confermarlo neanche se passi per il Vaticano e chiedi la benedizione a Papa Francesco. E anche se vai in semifinale il discorso non cambia: Pioli, grazie, ma qui hai finito!»