Criscitiello difende Allegri: «Oriali? Senza Conte sarebbe in pensione, ormai è un vigile urbano»
Criscitiello, noto giornalista, ha difeso Massimiliano Allegri sul tema relativo alla lite con Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa
Il caso della lite a Riad tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali continua a incendiare il dibattito mediatico. Dopo le dure critiche di Jacobelli, arriva la controrisposta di Michele Criscitiello. Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista si schiera apertamente con il tecnico del Milan, sminuendo il ruolo e la figura del dirigente del Napoli con parole al vetriolo.
Criscitiello: «Un fallimento mediatico»
Criscitiello non usa giri di parole per definire quello che considera un eccessivo clamore attorno a un episodio di campo. Ecco i punti salienti del suo intervento:
- Il ruolo di Oriali: Secondo Criscitiello, l’attuale peso di Oriali nel calcio dipenderebbe esclusivamente da Antonio Conte: «Se non fosse stato per lui, sarebbe rimasto il Lele Oriali che fece grandi cose tre vite fa… si godrebbe la pensione sul divano». Arriva a definirlo ironicamente un «vigile urbano» o un «portavaligie» per l’allenatore salentino.
- Critica al comunicato: Il giornalista contesta la scelta del Napoli di diffondere una nota ufficiale per difendere l’onorabilità del dirigente: «Spostare l’attenzione dal campo alla stampa è un fallimento per chi conosce le regole del calcio». Secondo Criscitiello, Oriali avrebbe dovuto rispondere a parole sul momento invece di pretendere una difesa pubblica «piena di lacrime».
- L’invito a Conte: L’editoriale si chiude con un consiglio diretto al tecnico del Napoli: «Antonio è un grande leader, un vigile urbano che lo fermi non gli serve. Anto’, basta chiedere e sarai servito».