Crespo su De Ketelaere: «Ha le qualità per fare la differenza»

Il doppio ex Herman Crespo, intervistato da Tuttosport, ha parlato della sfida di Supercoppa tra Milan e Inter. Le sue parole su De Ketelaere:

«Lui era così anche in Belgio. Ha le qualità per fare la differenza, ma deve avere pazienza sapendo che il Milan ha stima in lui. In Italia è dura, ma il Milan ha già dimostrato di saper aspettare i talenti»