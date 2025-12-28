Cremonese Napoli 0-2: Conte risponde al Milan grazie ad una doppietta di Hojlund. Il resoconto del match

News
Cremonese Napoli 0-2: i partenopei rispondono al Milan, vittorioso contro il Verona, grazie ad una doppietta di Hojlund
Il Napoli di Antonio Conte chiude il 2025 in bellezza, espugnando lo Stadio Zini con un solido 2-0 ai danni della Cremonese. La vittoria, maturata interamente nella prima frazione di gioco, permette agli azzurri di rispondere al colpo del Milan e di portarsi a una sola lunghezza dalla vetta della classifica (34 punti contro i 35 dei rossoneri).
Cremonese Napoli 0-2, cronaca del match: uragano Højlund
La partita è stata un monologo azzurro fin dai primi minuti, con gli ospiti capaci di imporre ritmo e intensità:
- Vantaggio immediato: Al 13’, Rasmus Højlund sblocca la gara ribadendo in rete una carambola nata da una conclusione di Spinazzola.
- Il raddoppio: Allo scadere del primo tempo (45’+1), il danese firma la doppietta personale sfruttando un cross di Politano sporcato da McTominay.
- Ripresa in gestione: Nel secondo tempo, il Napoli ha amministrato il vantaggio senza correre rischi, sfiorando più volte il tris con McTominay e Rrahmani, mentre la Cremonese di Nicola ha faticato a trovare varchi nella difesa guidata da Di Lorenzo.
Prospettive Scudetto
Con questo successo, il Napoli conferma lo stato di grazia dopo il trionfo in Supercoppa e si lancia con prepotenza nella corsa scudetto. La crescita di Højlund, ormai terminale offensivo implacabile, regala a Conte certezze fondamentali per il girone di ritorno.