 Cremonese Lecce 2-0: Bonazzoli e Sanabria lanciano Nicola
Cremonese Lecce 2-0: Bonazzoli e Sanabria lanciano Nicola. Il resoconto del match

Cremonese Lecce 2-0: i gol di Bonazzoli e Sanabria lanciano la squadra di Nicola a soli quattro punti dal Como. Il resoconto del match

La Cremonese continua a scrivere una vera e propria «favola» in Serie A, inanellando un’altra vittoria preziosa nella quattordicesima giornata. La squadra guidata da Nicola ha superato il Lecce grazie a una grande rimonta nella ripresa.

Dopo un primo tempo equilibrato, sono state le reti di Bonazzoli e Sanabria a stendere i salentini. Questa vittoria permette alla Cremonese di fare un salto significativo in classifica a quota 20 punti.

Il risultato è doppiamente importante, poiché rilancia prepotentemente le ambizioni europee del club: i grigiorossi si portano a soli -4 punti dal Como, la squadra che, al momento, occuperebbe la posizione valida per la qualificazione alla Conference League. Un traguardo che, dopo 14 giornate, rende la stagione della Cremonese fin qui straordinaria e proiettata verso obiettivi storici.

