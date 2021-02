Covid, Calhanoglu ha avuto alcuni sintomi: in dubbio contro il Crotone

Hakan Calhanoglu è risultato negativo al tampone ed è tornato regolarmente disponibile per Stefano Pioli. Resta tuttavia qualche strascico

Come rivelato da Stefano Pioli in conferenza stampa, Hakan Calhanoglu non è ancora al top della forma. Il fantasista turco durante la sua convalescenza dal Covid ha avuto qualche sintomo che ne ha inficiato la qualità degli allenamenti successivi al suo ritorno.

Il fantasista turco è dunque in dubbio per la sfida in programma domani pomeriggio a San Siro contro il Milan.