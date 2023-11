Couto Milan: nome nuovo per la fascia rossonera. Trattativa non semplice, il motivo legato al terzino del Girona

Calciomercato.com ha fatto un nuovo nome per il calciomercato Milan, che è quello di Yan Couto. Classe 2002, di proprietà del Manchester City, ma che si sta mettendo in grande mostra con il Girona capolista della Liga.

Moncada vorrebbe portarlo in rossonero, anche se non sarà una missione semplice perché il ragazzo è controllato dal Manchester City, che potrebbe farlo diventare l’erede del 34 enne Walker. Il Milan su Couto resta vigile in vista della prossima stagione.