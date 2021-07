Coutinho in uscita dal Barcellona: possibile derby di mercato tra Milan e Inter

Calciomercato: il Barcellona deve vendere Coutinho. Milan e Inter restano sempre alla finestra

Tra gli indiziati principali a lasciare il Barcellona nel corso di questa finestra di calciomercato, c’è anche e soprattutto Philippe Coutinho.

Il brasiliano non rientra nei piani dei blaugrana che lo hanno così tra i partenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l’Inter avrebbe già fatto sapere al club spagnolo di essere interessato. Tra le altre squadre che seguono il brasiliano, anche Milan e Leicester. Possibile dunque un derby di mercato meneghino per aggiudicarsi il talento ex Liverpool.