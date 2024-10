Il costo delle maglie da calcio della Serie A: info e dettagli dei kit 2024 2025. Prezzi squadra per squadra e il Milan...

Quanto costano le maglie da calcio della Serie A: i prezzi della seconda linea più costosa in tutto il mondo del pallone

Quanto costa al giorno d’oggi una maglia da calcio? Per quanto il comprare il nuovo kit della squadra del cuore sia normale amministrazione, dall’altra parte i prezzi sono saliti alle stelle, e secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, una maglia di una squadra costa in media 89,6 euro. In Italia la situazione si fa altamente costosa, considerando che il campionato italiano vanta la seconda linea più costosa analizzando i campionati europei. Ecco il punto.

LA SITUAZIONE – Nell’analisi, come detto, emerge come la Serie A sia il secondo campionato dove le maglie complete costano di più. Si va in particolare dai 155 euro per la divisa completa del Napoli fino ai 105 euro di Parma e Genoa, passando per i 133 euro di Inter e Lazio, i 130 euro della Roma, i 129 euro della Juventus e i 120 euro del Milan. Diverse le particolarità per quanto riguarda i club italiani, considerando ad esempio il caso del Venezia, che nelle scorse settimane ha messo in vendita una maglietta diversa rispetto a quella che viene utilizzata in campo da Pohjanpalo e compagni al prezzo di 120 euro, senza la possibilità di personalizzazione quantomeno online.

Il Parma, invece, è l’unico club che include il costo della patch Serie A tra i costi della personalizzazione: il costo medio della patch del campionato tra i club di Serie A è di 9,8 euro (il più alto tra i top 5 campionati, considerando i 7,5 euro della Ligue 1, i 7,3 euro della Premier, i 7 euro di media per i soli 5 club di Liga che non la includono già nella maglia e i 4 euro della Bundesliga), mentre quello per la personalizzazione di nome e numero (solo giocatori) è di 17,6 euro: solo in Premier League si spende di più (19,1 euro di media), rispetto ai 16,2 euro in Ligue 1, i 15,4 euro nella Liga e i 14,4 euro della Bundesliga.

La maglia del Napoli è anche quella che costa più di tutti in Europa, considerando appunto la maglietta con tutte le personalizzazione: battuti i 145 euro dell’Olympique Marsiglia e i 144 euro del Newcastle, mentre giù dal podio troviamo Monaco (138 euro), Nizza e Olympique Lione (136 euro) a completare le prime posizioni. Appena fuori dalla top 10 invece Lazio, Inter e Roma, che si piazzano appena dietro a big come Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United.