Costacurta: «Tonali? L’anno scorso veniva criticato anche Bennacer»

Le parole nello studio di Sky Sport di Alessandro Costacurta su questi primi 6 mesi al Milan di Sandro Tonali

Negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha detto la sua su questi primi 6 mesi non senza difficoltà di Sandro Tonali al Milan. Ecco le sue dichiarazioni: «Mi aspettavo di più, ma io in passato ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori giovani, al ventesimo anno non erano pronti come lui».

«L’anno scorso tanti pensavano che Bennacer dovesse andarsene. È un giocatore molto interessante» conclude l’ex difensore.