Costacurta su Leao: «La dirigenza ha fissato dei limiti»

Alessandro Costacurta ha rilasciato qualche dichiarazione su Rafael Leao. Le parole dell’ex calciatore a Tuttosport

«C’è un limite a tutto e il Milan con questa dirigenza ha fissato dei limiti. Se Leao non dovesse accettare la proposta di rinnovo che gli verrà sottoposta, allora andrà dove vorrà lui. Mi piace questa filosofia del Milan. Se Leao dovesse disputare un grande Mondiale e si presentasse una squadra con un’offerta importante, io sarei per darlo via subito. Maldini e Massara saprebbero trovare dei sostituti all’altezza per rimanere a determinati livelli»