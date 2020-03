Costacurta si schiera indirettamente dalla parte di Gazidis nella querelle che ha visto Boban esser licenziato dal Milan

Ecco le parole di Costacurta a Radio Sportiva in merito all’allontanamento dal Milan dopo l’intervista del croato a La Gazzetta dello Sport.

«Gazidis non è l’ultimo arrivato e so che Zvonimir non accetta facilmente certe cose. Conosco lui e Maldini da 30 anni, sono come fratelli per me. A mio avviso poteva dire le cose in maniera un po’ diversa in quell’intervista»