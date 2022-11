Costacurta: «Scudetto? Non mi aspettavo il Napoli così avanti»

Alessandro Costacurta parla così della corsa Scudetto in Serie A. Le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport

Alessandro Costacurta ha rilasciato qualche dichiarazione sulla corsa Scudetto in Serie A. Le parole dell’ex difensore rossonero.

«Il campo di battaglia è molto largo. Non mi aspettavo che il Napoli avesse così tanti punti dopo queste partite. Per il resto, è un riavvicinarsi abbastanza normale visti tutti gli impegni che ci sono stati in questi tre mesi; c’è stata la Champions League e non può essere un caso. Le due ultime vincitrici dello Scudetto sono uscite entrambe ai gironi di Champions.»