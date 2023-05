Costacurta critico: «Milan senza entusiasmo e fiducia per ribaltarla»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato a Sky dopo il ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Inter. Le dichiarazioni

PAROLE – «Da quello che ho percepito, il Milan ci ha messo tutto l’impegno necessario ma l’energia necessaria non l’ho vista per ribaltare la partita. Non c’era l’entusiasmo, la voglia di andare ad aggredire. Non c’era fiducia ed energia necessaria per ribaltarla».