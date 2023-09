Costacurta torna sull’addio di Maldini: «Sorpreso. Ora il Milan…». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport

Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare dell’addio al Milan di Paolo Maldini. Le sue parole.

COSTACURTA – «Sorpreso? Molto, come tutti. Io posso solo dire che Paolo è una risorsa in qualsiasi ambiente lo si metta, ma deve fare qualcosa che gli piaccia, non la semplice bandiera. In questi anni ha dimostrato di sapere fare quel lavoro, però ora il Milan ha scelto un’altra metodologia, che non giudico. Vedremo i risultati»