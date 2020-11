Costacurta: «Milan non pronto per lo Scudetto. Pirlo non mi parla più»

Costacurta non crede nel Milan in lotta per lo Scudetto e rivela: «Dopo l’ultima partita di Padel Pirlo non mi parla più»

Intervistato da il Corriere dello Sport, Alessandro Costacurta ha parlato della propria passione per il padel ma anche del momento vissuto dal Milan: «Sinceramente sono sorpreso, non pensavo potessero ripartire in questa maniera dopo il lockdown. È una squadra che diverte e si diverte insieme. Non sono pronti per lo scudetto ma credo che si qualificheranno per la prossima Champions».

PIRLO – «Ho giocato a padel l’ultima volta con Pirlo, che da quel giorno non mi parla più perché l’ho fatto perdere, contro Demetrio e Bobo Vieri».