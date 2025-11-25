Connect with us

HANNO DETTO

Costacurta si esprime sulla difesa del Milan nel post partita del derby vinto dai rossoneri

HANNO DETTO

Capello esalta la gestione Allegri dopo il derby: «Mi ha fatto divertire vedere come ha preparato e guidato la squadra. Sulle palle inattive...»

HANNO DETTO

Pulisic ancora decisivo nel derby: l'americano stende l'Inter e incassa l'elogio di Pierluigi Pardo che ne esalta la continuità

HANNO DETTO

Rossi e l'investitura per Maignan: l'ex numero uno esalta il capitano rossonero e il suo rendimento

HANNO DETTO

Pedullà analizza il derby: «Maignan fenomeno, differenza abissale con Sommer. Allegri si è mangiato Chivu con queste mosse»

HANNO DETTO

Costacurta si esprime sulla difesa del Milan nel post partita del derby vinto dai rossoneri

Milan news 24

Published

5 secondi ago

on

By

Costacurta

Costacurta si esprime sulla difesa del Milan nel post partita del derby vinto dai rossoneri. Segui le ultimissime

La vittoria nel Derby di Milano per i rossoneri è stata analizzata con acume tattico da Alessandro Costacurta, l’ex difensore rossonero e leggenda del club, intervenuto negli studi di SkyBilly ha subito etichettato il successo come una “vittoria allegriana”, sottolineando come la chiave sia stata l’attenzione ai dettagli e la maturità difensiva della squadra.

Voglio sottolineare l’attenzione che ha messo in campo il Milan. Hanno la percezione del pericolo, su questo è migliorato tantissimo il Diavolo,” ha dichiarato Costacurta. Questa consapevolezza tattica e la capacità di anticiparele mosse avversarie sono il marchio di fabbrica di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che ha saputo trasformare la mentalità del gruppo.

🇫🇷 Rabiot, L’Acquisto “Pazzesco” che Protegge la Fascia

Un elogio particolare è stato riservato a un singolo giocatore, Adrien Rabiot, il centrocampista francese rientrato dall’infortunio: “Rabiot è stato un acquisto pazzesco da parte del Milan. Se l’Inter è stata poco pericolosa a destra è anche per la presenza del francese da quella parte.” La sua presenza fisica e il suo lavoro di copertura hanno bloccato efficacemente le manovre offensive dei cugini sul lato destro, confermando il suo enorme valore tattico.

📉 La Tattica Bassa: Nascondere i Limiti Individuali

Costacurta ha poi affrontato il tema della difesa, spesso indicata come il punto debole dei rossoneri. Nonostante i progressi, l’ex difensore non nasconde che a livello di individualità il reparto non sia ancora al top: “Si diceva che il punto debole del Milan era la difesa? Lo è ancora se prendiamo le individualità.

La forza del Milan, tuttavia, risiede nell’organizzazione collettiva impartita da Allegri: “Allegri ha abbassato la squadra, c’è un aiuto reciproco, ci sono i due centrocampisti che fanno più intercetti di tutta la Serie A.” Il blocco difensivo basso permette di minimizzare i rischi: “Difendendo bassi vengono fuori meno i limiti, se dovessero alzarci di 10-20 metri verrebbero fuori di più i loro limiti.”

Questo equilibrio tattico è ciò che sta rendendo il Diavolo competitivoIgli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, dovrà tenere conto di questa strategia nelle prossime sessioni di mercato, cercando difensori che eccellano sia nel gioco bassoche, idealmente, in un potenziale gioco più alto che Allegri potrebbe sviluppare in futuro.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.