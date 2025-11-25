Costacurta si esprime sulla difesa del Milan nel post partita del derby vinto dai rossoneri. Segui le ultimissime

La vittoria nel Derby di Milano per i rossoneri è stata analizzata con acume tattico da Alessandro Costacurta, l’ex difensore rossonero e leggenda del club, intervenuto negli studi di Sky. Billy ha subito etichettato il successo come una “vittoria allegriana”, sottolineando come la chiave sia stata l’attenzione ai dettagli e la maturità difensiva della squadra.

“Voglio sottolineare l’attenzione che ha messo in campo il Milan. Hanno la percezione del pericolo, su questo è migliorato tantissimo il Diavolo,” ha dichiarato Costacurta. Questa consapevolezza tattica e la capacità di anticiparele mosse avversarie sono il marchio di fabbrica di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che ha saputo trasformare la mentalità del gruppo.

🇫🇷 Rabiot, L’Acquisto “Pazzesco” che Protegge la Fascia

Un elogio particolare è stato riservato a un singolo giocatore, Adrien Rabiot, il centrocampista francese rientrato dall’infortunio: “Rabiot è stato un acquisto pazzesco da parte del Milan. Se l’Inter è stata poco pericolosa a destra è anche per la presenza del francese da quella parte.” La sua presenza fisica e il suo lavoro di copertura hanno bloccato efficacemente le manovre offensive dei cugini sul lato destro, confermando il suo enorme valore tattico.

📉 La Tattica Bassa: Nascondere i Limiti Individuali

Costacurta ha poi affrontato il tema della difesa, spesso indicata come il punto debole dei rossoneri. Nonostante i progressi, l’ex difensore non nasconde che a livello di individualità il reparto non sia ancora al top: “Si diceva che il punto debole del Milan era la difesa? Lo è ancora se prendiamo le individualità.“

La forza del Milan, tuttavia, risiede nell’organizzazione collettiva impartita da Allegri: “Allegri ha abbassato la squadra, c’è un aiuto reciproco, ci sono i due centrocampisti che fanno più intercetti di tutta la Serie A.” Il blocco difensivo basso permette di minimizzare i rischi: “Difendendo bassi vengono fuori meno i limiti, se dovessero alzarci di 10-20 metri verrebbero fuori di più i loro limiti.”

Questo equilibrio tattico è ciò che sta rendendo il Diavolo competitivo. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, dovrà tenere conto di questa strategia nelle prossime sessioni di mercato, cercando difensori che eccellano sia nel gioco bassoche, idealmente, in un potenziale gioco più alto che Allegri potrebbe sviluppare in futuro.