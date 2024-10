Costacurta: «Chi ha giocato al posto di Leao ha fatto meglio di Leao. Fonseca? La storia dei rigori è grave, ha fatto capire questo»

Costacurta ha parlato di Fonseca e Leao dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese. Le dichiarazioni anche sulle scelte di formazione

Costacurta a Sky Sport ha parlato di Fonseca dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese.

LE DICHIARAZIONI – «Penso che Fonseca con i giocatori si sia interfacciato durante la settimana. Lui voleva comunicare, secondo me, verso i mass media e l’esterno, che si era stancato di subire certe situazioni. Quella dei rigori è stata ancora più grave di quella Roma. La storia dei rigori credo sia molto difficile da superare, lui si è voluto far sentire per quello, riprendendo in mano la squadra e facendolo vedere prima a parole e poi facendo la formazione. Ha fatto una formazione che gli ha risposto bene, la squadra ha risposto bene, come lui voleva. E questo lo devono capire soprattutto quelli che sono stati fuori. Quello che ieri ha giocato al posto di Leao ha giocato meglio di Leao».