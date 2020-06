Costacurta: «Incontrai Messi e chiesi il cambio dopo un quarto d’ora»

L’ex centrale rossonero ha ricordato di quando si trovò a dover marcare un giovanissimo Messi in un’amichevole contro il Barcellona

Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato una dichiarazione di Billy Costacurta relativa a Leo Messi. Il difensore rossonero ha ricordato un episodio in cui il Milan affrontò in amichevole il Barcellona in cui militava l’allora 16enne ‘Pulga’ argentina.

«Incontrai Messi quando aveva 16 anni; sembrava un bambino ma dopo un quarto d’ora dovetti chiedere ad Ancelotti di cambiarmi perché mi aveva fatto impazzire». Inevitabile il paragone con Maradona: «Sono simili per genialità e per modo di stare in campo. La differenza è che con Diego potevamo fargli 66 falli prima di essere ammoniti, con Messi no perché il calcio ora è cambiato».