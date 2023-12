Costacurta ricorda la finale persa col San Paolo: «Le sorprese furono Cafu e Leonardo»

Alessandro Costacurta ricorda la finale della Coppa Intercontinentale persa dal Milan col San Paolo: «Le sorprese furono Cafu e Leonardo»

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione del match che si disputerà stasera allo stadio Morumbi tra le leggende del San Paolo e quelle del Milan, Alessandro Costacurta ha parlato così.

FINALE DI TOKYO DEL ’93 – «Ricordo tutto di quella finale: era un Milan molto forte che aveva già iniziato a vincere tantissimo. Il São Paulo di allora non lo conoscevamo bene e dalla loro ha prevalso il collettivo. Le vere sorprese di quella partita furono Cafu e Leonardo, con cui poi avrei giocato anni dopo con i colori rossoneri. Rispetto ad allora il mappamondo del calcio è cambiato, c’è la supremazia della Premier League e ora anche una forte concorrenza da club emergenti a livello calcistico o addirittura da paesi come la Cina prima e l’Arabia oggi. Difficile competere e quindi occorre cambiare strategia e iniziare nuovi percorsi virtuosi come sta facendo il Milan».