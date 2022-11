Costacurta: «Pioli ricorda Ancelotti, su Leao...»

L’ex difensore del Milan Billy Costacurta, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole sul Milan di Pioli

L’ex difensore del Milan Billy Costacurta, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole sul Milan di Pioli

PIOLI – «Mi ricordo quando arrivò nell’ottobre 2019 cosa si diceva di lui, che non avesse mai vinto il campionato che era per alcuni un limite per guidare una squadra come il Milan. Ha fatto il suo percorso, è cresciuto e per questo lo scelgo come il personaggio dello Scudetto»

PARAGONE CON ANCELOTTI – «Un paragone che ci sta benissimo. Entrambi, emiliani delle stesse zone, quando sono arrivati al Milan non avevano un’etichetta vincente. Carlo grazie al suo carattere aveva saputo costruire un grande gruppo e in questo Stefano lo ricorda molto: ha creato empatia con tutti i suoi giocatori. Hanno davvero molte cose in comune»

LOTTA SCUDETTO – «Il problema, per il Napoli, sarà come sempre la pressione quando le partite inizieranno a contare ed è una situazione che oggi non possiamo prevedere»

MILAN E INTER IN CHAMPIONS – «Sia Milan che Inter sono state fortunate: non tanto per il valore di Tottenham e Porto, quanto per chi hanno evitato nel sorteggio. Possono passare il turno»

LEAO – «C’è un limite a tutto e il Milan con questa dirigenza ha fissato dei limiti. Se Leao non dovesse accettare la proposta di rinnovo che gli verrà sottoposta, allora andrà dove vorrà lui. Mi piace questa filosofia del Milan. Se Leao dovesse disputare un grande Mondiale e si presentasse una squadra con un’offerta importante, io sarei per darlo via subito. Maldini e Massara saprebbero trovare dei sostituti all’altezza per rimanere a determinati livelli»

MALDINI – «Più soprpendente il percorso di Pioli o di Maldini? Non trovo sorprendente nessuno dei due. Paolo lo conosco da 40 anni, so bene chi è e cosa poteva dare, non avevo dubbi che potesse essere un ottimo dirigente. La cosa sorprendente, semmai, è, che sia rimasto fuori da questo mondo per così tanto tempo»