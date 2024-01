Costacurta esalta Buongiorno: «Non ci sono tanti difensori così forti. Per il Milan…». Le parole dell’ex Milan

Costacurta ha analizzato a SkySport il difensore che piace al mercato Milan Buongiorno.

PAROLE – «Sarebbe il colpo del mercato di gennaio. Migliora di anno in anno. Sarebbe un colpo straordinario per il Milan perché difensori così forti non ce ne sono così tanti».