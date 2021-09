Cosmi:«Con lo Spezia gara difficile. Ecco cosa deve fare il Milan»

Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato della trasferta rossonera in ligura con lo Spezia. Le sue parole

Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato della trasferta rossonera in Liguria con lo Spezia. Le sue parole:

«Sarà difficile per il Milan perché lo Spezia è una squadra ostica da affrontare sul suo campo. Anche contro la Juve sembrava una partita scontata e invece è andata in difficoltà. L’anno scorso i liguri fecero una gara meravigliosa contro i rossoneri. Quindi il Milan non deve pensare a martedì ma dovrà scendere in campo concentrato e giocare da squadra».