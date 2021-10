Cosmi: «Brahim Diaz ora è nettamente superiore a Calhanoglu»

Serse Cosmi ha parlato del momento del Milan e dell’importanza del ruolo di Massara e Maldini. Le parole del tecnico

Intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport, Serse Cosmi ha parlato della dirigenza del Milan e della stagione dei rossoneri. Ecco le parole dell’allenatore.

«Mi piace parlare della scoietà, che ha due risorse come Massara e Maldini. Penso a tutti gli anni in cui Maldini è stato oscurato, ovvio che doveva fare esperienza, ma doveva farlo in questo ruolo e sta dimostrando di fare cose meravigliose. Questa è una squadra giovane, oggi Brahim è nettamente supriore a Calhanoglu, anche se hanno caratteristiche completamente diverse. Lui e Tonali hanno avuto una trasformazione incredibile, sono stati i due migliori acquisti della stagione. Messias quando starà bene credo che ce ne accorgeremo, questo è un giocatore che sa giocare a calcio».