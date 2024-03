Corti dopo Milan Roma Femminile: «Risultato bugiardo, lavoreremo su questo in vista del ritorno» – VIDEO

Corti dopo Milan Roma Femminile: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo la sconfitta

(dal nostro inviato Daniele Grassini) – Il Milan Femminile esce sconfitta per 2-0 contro la Roma. L’allenatore rossonero Corti ha analizzato nel post-partita il match.

SULLA PARTITA – «Io credo che quando prendi gol su palla inattiva ti crolla il mondo addosso dopo tutta la fatica che si è fatta. Se fossimo stati più attenti a un paio di fuorigioco saremmo riusciti ad arrivare in porta. L’avversario lo conosciamo tutti e quindi non so se il 2-0 è un risultato che la racconta tutto perché ci siamo trovati anche noi davanti alla porta. Dovremo fare 3 gol a Roma».

POCO CINISMO – «Il potenziale difensivo della loro squadra è anche quello mentale. Noi siamo state brave ad averlo per gran parte della partita anche se probabilmente non sufficienti. Eravamo convinti di portare a casa un pareggio o di cercare addirittura di vincere la partita ma ci troviamo a recuperare un 2-0 e ci proveremo».

ASPETTI POSITIVI – «Mi porto di buono l’atteggiamento generale della squadra. Abbiamo comunque cercato di giocare sempre ma l’avversario è stato tosto e si è difeso bene. Dovremo cercare di fare di più».

COSA MIGLIORARE – «Cercheremo di evitare i fuorigioco. Dovremo stare più attente e avere occhi non solo sul pallone ma anche sulla posizione che si occupa prima di ricevere la palla».