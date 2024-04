Corti dopo Milan Napoli Femminile: «Non voglio dire che siamo salve, ora raccogliamo i frutti di Ijeh» – VIDEO

L’allenatore del Milan Femminile, Davide Corti, si è espresso così dopo il successo ottenuto oggi contro il Napoli

Intervenuto ai nostri microfoni di MilanNews24 al termine del match vinto dal suo Milan Femminile contro il Napoli, il tecnico delle rossonero, Davide Corti, si è espresso così.

Le parole di mister #Corti alla fine di #MilanNapoli femminile pic.twitter.com/t6fNdh78O4 — Milan News 24 (@Milannews24_com) April 14, 2024

SUL MATCH – «Abbiamo patito il caldo nel primo tempo, credo che entrambe le squadre abbiano sofferto le alte temperature. Il secondo tempo è stato più brillante e abbiamo giocato decisamente meglio. Ottima prova di carattere. Oggi non voglio neanche dire che siamo salve definitivamente, però è così. Abbiamo raggiunto traguardi come i 350 gol segnati, Bergamaschi ha fatto 20 gol in Serie A. Contento per chi ha giocato dall’inizio e chi dalla panchina».

SU IJEH – «Credo che ha avuto una partenza un po’ al rilento perché non giocava nella squadra dov’era prima. Ci voleva del tempo, si è messa a lavorare ed oggi raccogliamo i frutti di una ragazza nella quale abbiamo intravisto delle qualità. E’ stata accolta molto bene dal gruppo anche perché è una ragazza molto positiva e sorridente».