Corti dopo Sassuolo Milan Femminile: «Sono contento per le ragazze, abbiamo vinto meritatamente». Le parole ai canali del club

L’allenatore del Milan Femminile Corti ha parlato, ai canali ufficiali dei rossoneri, dopo la bella vittoria contro il Sassuolo .

PAROLE – «Sono contento per le ragazze perché un cambio di allenatore e non aver fatto ancora un risultato pieno era una cosa che risulta difficile. Loro stanno lavorando e si sono impegnate al massimo. Oggi è stata una partita abbastanza difficile ma meritatamente vinta. Abbiamo raccolto finalmente, le volte che siamo arrivati davanti alla porta abbiamo gonfiato la rete. Abbiamo lavorato sulle seconde palle, sui duelli aerei, siamo state brave ad aggredire avanti e accorciare gli spazzi che il Sassuolo trovava in mezzo al campo. Quando si ha più coraggio si viene premiati. Siamo state brave».