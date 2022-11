Corti: «Abbiamo fatto vedere belle cose, sul derby dico che..»

L’allenatore del Milan Primavera Femminile, Corti, ha analizzato il momento della sua squadra in vista del derby contro l’Inter

L’allenatore del Milan Primavera Femminile, Corti, ha analizzato il momento della sua squadra in vista del derby contro l’Inter:

«Abbiamo fatto vedere delle belle cose, ma possiamo e dobbiamo migliorare in alcuni aspetti come la voglia di riconquistare il pallone e la velocità delle giocate per essere una squadra più completa e pronta quando affronteremo gare più complicate. Derby? Cercheremo di scendere in campo sereni e di proporre un buon calcio»