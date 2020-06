Corsport, Vigorito: «Pronto a tutto se fermano il Benevento»

Corsport, al centro della prima pagina odierna le parole del presidente Vigorito, preoccupato per un eventuale blocco delle classifiche

LA A SPACCA IL CALCIO- “La A spacca il calcio”. Titola così il Corriere che poi aggiunge: “La B contro la Lega per il blocco di retrocessioni e promozioni. Il presidente del club che sta dominando il torneo si ribella: «Vogliono congelare la classifica in caso di stop? E allora niente qualificazione in Europa per chi pensa di averla meritata».