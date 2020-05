Corsport- Serie A sul modello Francia in caso di stop ma niente titolo

Corsport, l’Italia prende la Francia come modello in caso di stop del campionato ma attenzione, lo scudetto in Italia non sarà assegnato

Corsport, l’Italia prende la Francia come modello in caso di stop del campionato ma attenzione, lo scudetto in Italia non sarebbe assegnato. La Juve è d’accordo, lo è sempre stata, nessuna polemica da questo punti di vista.

COME IN FRANCIA- “Francia, scudetto al Psg e due squadre in B. Figc sulla stessa strada ma niente titolo. Con lo stop si retrocede. In caso di fermo del campionato, Gravina pensa di limitare a due soli club il declassamento. Non verrebbe invece assegnato il tricolore che la Juve pare non volere”.