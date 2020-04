Corsport: “Medici, il falso stop. Nota contro la ripresa e poi la smentita”

Corsport, medici a favore della ripartenza ma decisamente cauti, prima la richiesta di stop e poi un accordo fatto di cautela

Corsport, medici a favore della ripartenza ma decisamente cauti, intanto in Europa le altre leghe spingono per giocare. L’Uefa intanto rimane a guardare in attesa.

IL FALSO STOP- “Medici, il falso stop. Nota contro la ripresa e poi la smentita: «Si giochi»“. Questo il titolo del Corriere che poi aggiunge: “Governo verso il via libera al tennis prima del calcio. Precedenza agli sport individuali, gli allenamenti collettivi solo dal 18 maggio: è l’ultima data per completare la Serie A entro il 2 agosto, come indicato dalla Figc.