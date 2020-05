Corsport: “In cinque regioni nessun decesso. Navigli, l’ira di sala”

Corsport, nella prima pagina dell’edizione odierna un aggiornamento sui dati relativi alla giornata di ieri, l’ira del sindaco Sala a Milano

Corsport, nella prima pagina dell’edizione odierna un aggiornamento sui dati relativi alla giornata di ieri, l’ira del sindaco Sala a Milano.

ACCORDO SUL MES- “Eurogruppo, trovato l’accordo sul Mes”. Titola così il Corriere che poi approfondisce: “Prestiti per la sanità da restituire in 10 anni. Ieri 243 morti: in cinque regioni nessun decesso. Navigli, l’ira di Sala”. Così il quotidiano in prima pagina.