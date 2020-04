Corsport: “Governo, via libera al Def. Indebitamento per 55 miliardi”

Corsport, in prima pagina il dato che aggiorna sulla situazione Coronavirus, sale il numero dei contagi, in leggero calo i morti

VIA LIBERA AL DEF- “Governo, via libera al Def. Indebitamento per 55 miliardi. Le nuove misure contro il cigno nero della crisi epidemica. I contagi risalgono, in leggero calo i morti (420)“.