Corsport: “Con le cinque sostituzioni sale il vantaggio della Juve”

Corsport, potrebbero cambiare le regole alla ripresa dei campionati, una di queste riguarda il numero di sostituzioni possibili nell’arco dei novanta minuti

Corsport, potrebbero cambiare le regole alla ripresa dei campionati, una di queste riguarda il numero di sostituzioni possibili nell’arco dei novanta minuti. Secondo il quotidiano, a beneficiarne potrebbe esserne soprattutto la Juventus.

JUVE IN VANTAGGIO- “Con le cinque sostituzioni sale il vantaggio della Juve”. Questo il titolo del quotidiano che poi spiega: “Se l’Ifab come sembra darà il via libera all’aumento dei cambi, per Sarri sarà tutto più facile: nessun tecnico ha a disposizione una rosa così forte e ampia”.