Corsport: “Cirissimo. Immobile con 36 goal eguaglia Higuain”

Corsport, al centro della prima pagina la vittoria di Ciro Immobile con una Lazio sconfitta e quarta in classifica dopo una stagione folle.

EGUAGLIA HIGUAIN- “Cirissimo. Immobile con 36 goal eguaglia Higuain, è scarpa d’oro e bomber dell’anno. Napoli ok con la Lazio (3-1) ma perde Insigne, uscito in lacrime”. Così il quotidiano in prima pagina, nessun commento sulla tensione in campo a fine gara.