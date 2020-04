Corsport: “Caso stipendi. Che scontri nelle leghe top”

Corsport, Lunedì 6 Aprile, nella colonna di sinistra della prima pagina il caso stipendi non solo in Italia ma in tutta Europa mentre l’Uefa spinge

OGGI ASSEMBLEA- “Oggi assemblea dei club di A, è ancora lontana l’intesa con AIC. In Inghilterra il Liverpool fa discutere, in Spagna non convince la mediazione di Casillas“. Così il Corriere di questa mattina.