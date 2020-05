Corsport, Bundesliga- Il Bayern vola. Ok gli ex Milan

Corsport, nel taglio basso della prima pagina la Bundesliga con l’immagine di Andrè Silva festante dopo il goal realizzato al Wolfsburg

Corsport, nel taglio basso della prima pagina la Bundesliga con l’immagine di Andrè Silva festante dopo il goal realizzato al Wolfsburg. A segno anche Piatek.

BENE GLI EX MILAN- “Il Bayern vola. Ok gli ex Milan”. Il quotidiano piemontese titola così e poi si sofferma sugli ex Milan:“Bundesliga, i campioni allungano, 5-0 al Fortuna. In goal Piatek ed Andrè Silva”.