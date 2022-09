Corsi a Sky: «Milan? Cercheremo di essere all’altezza»

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, ai microfoni di Sky Sport, commentando il momento del club toscano anche in vista del Milan

«Alla ripresa del campionato avremo Il Milan? Per noi è un evento, faremo tutto il possibile per essere ospitali nei confronti della tifoseria avversaria. Siamo molto concentrati sull’essere all’altezza in termini di accoglienza e rispetto»

Zanetti ricorda un po’ gli allenatore passati da Empoli come ad esempio Sarri o Spalletti? «È un ragazzo che ha tanta conoscenza, che si rifà alle sue esperienze di calciatore e ora di allenatore. Ci sono situazioni in cui può somigliare a Sarri, altre in cui può somigliare ad altri allenatori. Sicuramente è la persona giusta per far crescere il nostro gruppo, fatto di giovani e alcuni debuttanti»