Corsera- Tonali al Milan, l’intenzione di chiudere nelle prossime 48 ore

Corsera, Tonali sempre più vicino al Milan, internamente il quotidiano lo accosta deliberatamente al Milan, ormai pronto a chiudere addirittura entro due giorni.

LE CIFRE- Come riporta il quotidiano, l’affare dovrebbe chiudersi a breve, probabilmente entro 48 ore. L’offerta al Brescia sarebbe di 10 milioni di euro per il prestito oneroso più altri 25 per il riscatto. Maldini avrebbe inoltre già trovato l’accordo con il giocatore per un ingaggio da 2.2 milioni di euro più bonus.