Gazzetta- Tonali-Milan, le cifre di un affare in dirittura d’arrivo

Gazzetta, Tonali sempre più vicino al Milan, in prima pagina la rosea lo accosta deliberatamente al Milan e ad Ibrahimovic, anche lui pronto a ripartire dopo lo sbarco a Linate.

LE CIFRE- Come riporta la rosea, l’affare dovrebbe chiudersi in pochi giorni, probabilmente a metà settimana. Il Milan rilancia e ralza leggermente: 10 milioni di euro per il prestito oneroso, più altri 28 per il riscatto, compresi i 3 di bonus.