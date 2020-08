Corsera- Ibra, in settimana Raiola ed il Milan dovrebbero trovare un’intesa

Corsera, Ibrahimovic al centro del dibattito sul futuro rossonero, ora toccherà a lui confermare o meno la propria presenza nel progetto

INTESA ECONOMICA- “Ibra, in settimana Raiola ed il Milan dovrebbero trovare un’intesa, base fissa a 4,5 milioni più bonus che possono arrivare fino a 6,5. Si ragiona su goal, presenze ed obiettivi, verrà fissato un premio per la qualificazione Champions da Mezzo Milione, come per Pioli”. Così il Corriere di questa mattina.