Corsera- Elliott non gradisce le ultime dichiarazioni di Ibra

Corsera, a pag 48 si parla anche di Ibra e della risposta da parte dei vertici rossoneri alle parole del campione svedese rilasciate da poco a Sportweek.

STO GIOCANDO GRATIS- “Il tempo è scaduto anche per Ibra-si legge sul Corriere-e non solo per la richiesta di 6 milioni annui. L’ultima uscita: «Sono al Milan per passione, sto giocando gratis», ha mandato su tutte le furie la dirigenza a Londra, restia a confermarlo per la sua ingestibilità”.