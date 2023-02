Corsa Champions, Donadoni: «Se capita un periodo no rischi»

L’ex allenatore e centrocampista del Milan Roberto Donadoni parla così della corsa alla qualificazione in Champions League

L’ex allenatore e centrocampista del Milan Roberto Donadoni parla così della corsa alla qualificazione in Champions League. Le sue dichiarazioni in un’intervista a Tuttosport.

«L’Atalanta, come il Milan, si gioca un posto per tornare in Europa. Il posto Champions se lo giocano tutte le squadre sotto il Napoli. Non sono poche e non c’è niente di scontato. Perdi una partita, ti capita un periodo no come è già successo al Milan e rischi di restare fuori.»