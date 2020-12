Corriere sport, Tonali a tutto Milan: il diavolo in corpo

Corriere sport, focus interno sulle probabili scelte di Pioli contro lo sparta Praga, un’altra occasione per Tonali, cresciuto ed in forma

Corriere sport, focus interno sulle probabili scelte di Pioli contro lo sparta Praga, un’altra occasione per Tonali, cresciuto ed in forma. Le ultime prestazioni del mediano sono andate ben oltre la sufficienza, c’era da aspettarselo, malgrado qualche timidezza di troppo che piano piano va via via esaurendosi. Il quotidiano di questa mattina a pag. 22 ne parla con entusiasmo.

A TUTTO MILAN- “Tonali a tutto Milan: il diavolo in corpo”. E ancora: “Il talento bresciano è sempre più dentro ai meccanismi tattici rossoneri”. Intanto il ragazzo ha parlato ieri ai microfoni di Sky, sottolineando un aspetto personale decisamente importante: «L’ambientamento a Milano è stata la cosa più complicata qui a Milano ma ora ho acquisito i ritmi».