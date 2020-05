Corriere sport, Spalletti: «Troppo dolore, ora giochiamo»

Corriere, in colonna di destra le parole di Luciano spalletti in merito all’importanza della ripresa calcistica per il morale della gente

Corriere, in colonna di destra le parole di Luciano spalletti in merito all’importanza della ripresa calcistica per il morale della gente. L’ex tecnico dell’Inter auspica una ripresa utile per il bene del morale collettivo.

GIOCHIAMO- «Troppo dolore, ora giochiamo». Così il Corriere parafrasando Spalletti, poi le parole del tecnico: «Per la gente il campionato può ridare normalità. Totti? Gli auguro una grande carriera. Che gioia all’Inter».