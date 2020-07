Corriere Sport: «L’ombra di Conte», l’Inter ha la possibilità di portarsi a -6

Corriere Sport: La Juventus frena, la Lazio non morde, questa sera l’Inter ha una grande occasione contro la Spal di portarsi a -6

«L’ombra di Conte» – così titola in prima pagina l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. La Juventus frena ancora, pareggiando 3-3 contro il Sassuolo (buona notizia per i rossoneri), la Lazio non morde e resta irriconoscibile (solo 0-0 a Udine).

Questa sera l’Inter ha la grande occasione di portarsi a -6 lunghezze dalla Vecchia Signora e dunque rientrare nella corsa scudetto.